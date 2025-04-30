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Следы крови оставляют сложные узоры на поверхности, выяснили ученые

Langmuir: наклон и размер капель крови формируют уникальный узор
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Bibek Kumar, Sangamitro Chatterjee, Amit Agrawal, Rajneesh Bhardwa

Международная команда ученых выяснила, что форма, размер и угол наклона поверхности, на которую попадает кровь, существенно влияют на то, как она высыхает — и какие следы оставляет после себя. Эти сложные узоры — от трещин до колец и складок — могут нести в себе важную информацию для судебной экспертизы, медицины и физики жидкостей. Работа опубликована в журнале Langmuir.

В отличие от воды или кофе, кровь представляет собой коллоидную суспензию, насыщенную клетками, белками и солями. При высыхании она создает микроструктурные узоры, которые зависят от сложного взаимодействия клеточных компонентов, белков и процессов испарения.

В ходе эксперимента исследователи наблюдали, как высыхают капли крови объемом от одного до 10 микролитров на поверхностях с разными углами наклона — от горизонтального до 70 градусов. Используя оптический микроскоп, высокоскоростную камеру и профилометр, они зафиксировали, как гравитация влияет на распределение компонентов крови.

На горизонтальной поверхности кровь формировала симметричные узоры, напоминающие кофейное кольцо, окруженное радиальными трещинами. Но на наклонных поверхностях картина резко менялась: под действием гравитации эритроциты стекали вниз, вызывая асимметрию. На «восходящей» стороне капли трещины были тонкими и частыми, а на «нисходящей» — более толстыми и редкими. У крупных капель кровь вытягивалась в длинный «хвост», показывая выраженное смещение клеток.

Для объяснения этих эффектов ученые построили простую теоретическую модель, показавшую, как неравномерно накапливаются механические напряжения по краям высыхающей капли.

В криминалистике анализ пятен крови используется для реконструкции событий на месте преступления. Новое исследование подчеркивает, что даже небольшой наклон поверхности или изменение объема капли может радикально повлиять на форму пятна, что критично для точной интерпретации улик.

Ранее ученые выяснили, как бактерии готовятся к атаке на организм человека.

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