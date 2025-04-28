Ученые выяснили, как бактерии готовятся к атаке на организм человека

Исследователи Еврейского университета в Иерусалиме открыли неожиданный механизм, с помощью которого вредоносные бактерии подготавливаются к заражению. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В центре исследования оказался белок CsrA, который выполняет роль «диспетчера» внутри бактериальных клеток. Он помогает бактериям решать, какие гены активировать, а какие — подавлять, в том числе те, которые делают их опасными для человека.

Ученые давно знали, что CsrA играет ключевую роль в процессе заражения. Однако новое исследование показало: CsrA работает не в одиночку, а собирается в особые каплеобразные структуры внутри клетки. Эти структуры не имеют мембраны, поэтому называются безмембранными компартментами. Именно в них, как выяснилось, и происходит регуляция активности генов.

«Эти структуры действуют как временные командные центры», — объяснил руководитель проекта профессор Розеншайн. — «Они помогают бактериям быстро переключаться: готовиться к атаке или, наоборот, экономить энергию».

Используя флуоресцентные белки для отслеживания движения CsrA в живых бактериях, ученые обнаружили, что такие структуры естественно формируются в условиях, напоминающих кишечную среду человека.

Особенно интересно по мнению авторов то, что подобные структуры, вероятно, существуют у многих видов бактерий, а не только у одного. Это открывает новые перспективы для изучения механизмов, с помощью которых различные патогены управляют своей активностью.

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