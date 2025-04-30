Жизнь в зоопарке радикально меняет поведение орангутанов, выяснили ученые

Международная команда ученых выяснила, что жизнь в зоопарке радикально меняет поведение суматранских орангутанов: они не только чаще исследуют окружающие предметы, но и делают это более разнообразно и изобретательно, чем их дикие собратья. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Ученые проанализировали более 12 тысяч случаев исследовательской манипуляции объектами (exploratory object manipulation, EOM) у 51 особи в возрасте от 6 месяцев до 76 лет. Эти действия включают активное обращение с предметами и их визуальное изучение — важную часть обучения и развития навыков решения задач.

«Наше исследование показывает, что орангутаны в зоопарках не просто исследуют больше — они исследуют по-другому», — отметила Исабель Лаумер, ведущий автор исследования. — «Даже работая с теми же предметами, животные в неволе демонстрировали более широкий набор действий, чаще использовали инструменты и одновременно манипулировали несколькими объектами».

В дикой природе орангутаны в основном взаимодействуют с естественными материалами — листьями, корой, ветками. В зоопарках же их окружает гораздо более разнообразная среда: игрушки, головоломки, сборные конструкции, созданные для стимуляции мышления. Эти условия позволяют животным развивать более гибкое поведение и когнитивные навыки.

Любопытно, что возраст начала исследовательского поведения был схож и у диких, и у зоопарковых орангутанов. Однако после 8 лет — примерно к возрасту отлучения от матери — дикие особи резко сокращали свои исследования, тогда как в зоопарках эта активность продолжалась и во взрослом возрасте. Причина, вероятно, кроется в том, что в дикой природе большую часть времени приходится тратить на поиск пищи и выживание.

«Мы наблюдаем те же процессы, что и у человеческих детей: активное взаимодействие с предметами способствует развитию моторики, мышления и обучаемости», — объяснил старший автор исследования Каролин Шуппли. — «Сравнение диких и зоопарковых животных помогает нам понять, какова истинная когнитивная гибкость вида и как важна окружающая среда для умственного развития».

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