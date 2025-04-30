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Космонавты миссии «Шэньчжоу-19» вернулись на Землю

Космонавты с «Шэньчжоу-19» вернулись на Землю после задержки из-за непогоды
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Florence Lo//Reuters

Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-19», состоящий из трех космонавтов, 30 апреля успешно вернулся на Землю после того, как возвращение было отложено на день в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Возвращение миссии ожидалось 29 апреля, но в этот день погода на посадочной площадке «не соответствовала условиям».

«Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-19» приземлился на посадочной площадке «Дунфэн», — заявили на телевидении.

Уточняется, что физическое состояние всех трех космонавтов является хорошим.

«Пилотируемая миссия «Шэньчжоу-19» успешно завершилась», — добавило китайское телевидение.

Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» прибыл на станцию «Тяньгун» 30 октября прошлого года. Миссию возглавлял Цай Сюйчжэ. Также в состав миссии вошли космонавты Ван Хаоцзэ и Сун Линдун, для которых полет стал первым в карьере. Ван Хаоцзэ стала третьей по счету китайской женщиной, побывавшей в космосе, а Сун Линдун стал первым космонавтом Китая, который родился после 1990 года.

Ранее стало известно, что Китай запустит новую миссию с экипажем в космос.

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