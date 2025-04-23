Названа неочевидная привычка, помогающая худеть

По мнению испанского диетолога Карлоса Андреса Сапаты, для успешного похудения нужно забыть о жестких диетах и сосредоточиться на простом действии — жевании. Такой неожиданный, но эффективный совет эксперт озвучил в интервью изданию El Confidencial.

По словам врача, не стоит ограничивать себя в еде или искать «волшебные» диеты — гораздо полезнее обратить внимание на сам процесс приема пищи. Сапата рекомендует жевать каждый кусочек не менее 30 раз. Это не только улучшает работу кишечника, но и помогает съедать меньше — медленный прием пищи дает организму время распознать насыщение и предотвратить переедание.

«Если постоянно есть быстро, это может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением», — отметил специалист.

Совет диетолога перекликается с рекомендациями Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (The Spanish Agency for Food Safety and Nutrition, AESAN). Эксперты подчеркивают важность не только рациона, но и пищевых привычек в целом. По мнению членов AESAN, жевание — ключевой этап пищеварения, часто игнорируемый, но играющий важную роль в контроле аппетита и общем самочувствии.

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