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У двух популярных лекарств от диабета нашли неожиданный эффект

JAMA: два популярных лекарства от диабета снижают риск болезни Альцгеймера
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Depositphotos

Два популярных препарата для лечения диабета второго типа — агонисты рецепторов GLP-1 (GLP-1RA) и ингибиторы SGLT2 (SGLT2i) снижают риск развития болезни Альцгеймера у пожилых. К такому выводу пришли ученые из Фармацевтического колледжа Университета Флориды. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Neurology.

В исследовании приняли участие пожилые люди с сахарным диабетом. На первом этапе ученые проанализировали информацию из медицинских карт испытуемых и выяснили, какие лекарства они используют для контроля уровня глюкозы. На основании этих данных добровольцев разделили на группы. Полученные данные затем сопоставили с частотой развития болезни Альцгеймера в каждой группе.

Анализ показал, что пожилые пациенты, принимавшие агонисты рецепторов GLP-1 (такие как Оземпик) и ингибиторы SGLT2 (флозины), сталкивались с деменцией значительно реже тех, кто использовал другие сахароснижающие средства.

GLP-1RA стимулируют выработку инсулина и снижают уровень сахара в крови, а также обладают противовоспалительным действием. SGLT2i помогают выводить избыток глюкозы с мочой и снижают нагрузку на сосуды. По мнению ученых, эти препараты могут защищать мозг от возрастных изменений и замедлять когнитивный спад.

Исследование охватывало только людей с диабетом второго типа, однако ученые планируют изучить действие этих препаратов и на более широких группах населения, включая тех, кто находится в группе риска по развитию болезни Альцгеймера, но не страдает диабетом.

Ранее были названы две группы пищевых добавок, способствующих развитию диабета.

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