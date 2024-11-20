Проблемы со зрением при нормальных глазах указывают на мозговые нарушения

Ученые из США определили элементы расстройства зрения, обусловленного нарушением работы мозга у детей. Отчет экспертов опубликован в журнале Ophthalmology и поможет улучшить диагностику нарушений зрения.

По оценкам, у 3% детей младшего школьного возраста наблюдаются центральные зрительные нарушения — проблемы со зрением, связанные с нарушением работы мозга. Недостаточная осведомленность об этих состояниях затрудняет диагностику зрительных нарушений и может привести к тому, что на неэффективное лечение будут потрачены годы.

В отчете эксперты выделили признаки центральных нарушений зрения. Они отметили, что к этим состояниям приводят аномалии зрительных путей в мозге. При этом нарушается обработка зрительных сигналов, хотя глаза могут быть в полном порядке. Часто у пациентов с центральными нарушениями наблюдаются более выраженные проблемы, чем можно было бы ожидать по осмотру глаз.

Симптомы могут включать нарушение остроты зрения, снижение контрастной чувствительности и уменьшение поля зрения, трудности с распознаванием лиц и объектов, снижение способности к визуальному поиску людей или объектов, проблемы с ориентацией, а некоторые больные теряют способность видеть более одного объекта одновременно.

Центральные расстройства зрения часто развиваются у людей с нарушениями речи, аутизмом и ДЦП. Однако они могут появиться и у здоровых людей.

Ученые отметили, что аномалии развивающегося мозга ребенка могут оставаться незамеченными до более позднего возраста. Поэтому в будущем может быть полезно ввести скрининг детей из групп риска, например, недоношенных младенцев с аномалией желудочков головного мозга. Однако современных технологий визуализации часто бывает недостаточно для диагностики центральных нарушений зрения, и требуется больше исследований.

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