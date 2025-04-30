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Нарушения сна и недосыпание влияют на мозг по-разному, выяснили ученые

JAMA: нарушения сна и недосыпание не затрагивают одинаковые области мозга
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thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Юлихского исследовательского центра (Германия) установили, что недосыпание и длительные нарушения сна по-разному влияют на организм. Хронические расстройства сна меняют работу областей, отвечающих за эмоции и память, в то время как кратковременное лишение ночного отдыха влияет на регуляцию температуры и восприятие боли. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Немецкие ученые проанализировали данные 231 исследований, чтобы выявить различия в нейронных изменениях у людей с хроническими нарушениями сна и тех, кто переживает кратковременное недосыпание.

У людей с хроническими расстройствами, такими как бессонница, апноэ и нарколепсия, были зафиксированы изменения в передней поясной извилине, правой миндалине и гиппокампе. Эти области связаны с регуляцией эмоций, памятью и способностью принимать решения. Нарушения в работе этих участков могут приводить к таким симптомам, как хроническая усталость, проблемы с памятью, перепады настроения и депрессия.

В то же время кратковременное лишение сна было связано с изменениями в правом таламусе, который отвечает за регуляцию температуры, восприятие боли и движения.

«Симптомы недостатка сна в обоих случаях схожи: раздражительность, проблемы с вниманием и ухудшение скорости реакции. Однако хронические нарушения сна опаснее — они снижают эффективность выведения вредных веществ из мозга, ухудшают эмоциональную стабильность и память, а также снижают производительность человека», — объясняет соавтор исследования Герион Рейманн.

По словам ученых, изменения в мозге, связанные с хроническим и кратковременным недосыпанием, не «пересекаются». Эти данные могут стать основой для разработки более эффективных методов лечения нарушений сна.

Ранее была раскрыта роль сна в механизмах памяти.

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