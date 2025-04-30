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Врач рассказала, почему тату не пропадают с кожи при постоянном обновлении клеток

Врач Ткачева: тату не исчезает с кожи, потому что пигмент оседает между клетками

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Известно, что клетки кожи постоянно обновляются, но татуировки при этом с нее не пропадают. Как объяснила «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Пироговского Университета), главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, это связано с тем, что пигмент оседает не в самих клетках, а между ними.

«Дело в том, что поверхностный слой кожи очень быстро обновляется, но игла проникает глубже, поэтому пигмент остается надолго. Большая часть пигмента оседает в межклеточном пространстве, наполненном коллагеновыми волокнами. Макрофаги пытаются убрать краситель, но, поглотив пигмент, погибают. Мертвые иммунные клетки тоже некому растащить, макрофаги приходят за умершими макрофагами и тоже погибают», — рассказала врач.

Тем не менее, по ее словам, со временем организм «прячет» пигмент в соединительной ткани: снижает вред и яркость, но полностью не изолирует. Постепенное выцветание связано с действием ферментов и ультрафиолета.

Ранее врач рассказал, кому нужно регулярно проходить осмотры у офтальмолога.

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