Астрономы нашли «неблагополучную» звездную семью в Млечном Пути

Американские ученые из Университета Западного Вашингтонa и других научных центров открыли необычное звездное скопление Офион, бросающее вызов традиционным представлениям о динамике звезд. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Скопление Офион, расположенное в 650 световых годах от Земли, содержит более 1000 молодых звезд (возрастом менее 20 млн лет).

В отличие от других крупных звездных групп, которые сохраняют структуру миллиарды лет, Офион демонстрирует хаотичное, нескоординированное движение звезд, из-за чего система должна полностью рассеяться в рекордно короткие сроки. Кроме того, долгое время структура долгое время ускользала от обнаружения астрономами.

«Это не похоже ни на одну другую звездную семью, которую мы видели», — отметил ведущий автор исследования Дилан Хасон.

Для обнаружения Офиона ученые разработали новую модель Gaia Net для анализа спектроскопических данных космического телескопа Gaia. Команда изучила сотни миллионов звездных спектров из каталога Gaia DR3 и сосредоточились на молодых звездах с низкой массой.

Исследователи рассматривают несколько гипотез происхождения аномалии, включая влияние соседних массивных звездных скоплений, последствия взрывов сверхновых в прошлом и необычные условия формирования скопления.

Ранее ученые нашли аномальную галактику, способную изменить понимание Вселенной.