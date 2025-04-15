Ученые обнаружили аномальную галактику, способную изменить наше понимание Вселенной

Международная команда ученых, используя обсерваторию У. М. Кека на горе Мауна-Кеа на Гавайях, выявила новое необычное космическое образование — карликовую галактику FCC 224, в которой практически отсутствует темная материя. Эта галактика находится на окраине звездного скопления Форнакс, примерно в 60–65 миллионах световых лет от Земли. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Открытие подрывает основы современной космологической модели, в которой темная материя считается ключевым компонентом при формировании галактик. До этого подобные объекты находили лишь в одной области — группе галактик NGC 1052. Новые данные указывают, что галактики с дефицитом темной материи могут быть более распространенными, чем считалось ранее.

«FCC 224 содержит множество ярких шаровых скоплений, но при этом почти не содержит темной материи — по крайней мере в ее внутренних областях», — отметила Мария Луиза Буззу из Университета Суинберн и Европейской южной обсерватории. — «Ни одна из существующих моделей галактического формирования не может объяснить ее происхождение».

Для изучения устройства галактики исследователи использовали высокоточное спектроскопическое оборудование KCWI, установленное на телескопе Кека. Это позволило измерить внутренние движения звезд и скоплений FCC 224. Полученные данные показали исключительно низкую дисперсию скоростей, что является характерным признаком отсутствия темной материи.

«Благодаря высокому спектральному разрешению KCWI мы смогли провести точные измерения, подтвердившие аномально малое влияние темной материи», — добавила Буззу.

Возможное объяснение — галактический «пулевой эффект»

Одна из гипотез предполагает, что FCC 224 могла потерять темную материю в результате высокоскоростного столкновения с другим объектом, которое отделило темную и обычную материю — это так называемая модель «пулевой карликовой галактики» (bullet-dwarf model). Но для ее проверки требуется больше наблюдений.

Астрономы планируют расширить поиски других подобных галактик с помощью новых обзоров неба, чтобы выяснить, насколько часто встречаются подобные «исключения из правил» и какую роль они играют в структуре Вселенной.

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