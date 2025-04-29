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Ученые раскрыли секрет выживания нейронов при деменции

Cell Reports: белок Xbp1 защищает нейроны от разрушения при деменции
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Unsplash

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) установили, что нервные клетки с высокой активностью белка Xbp1 устойчивы к повреждениям при деменции, тогда как другие гибнут. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports.

В эксперименте на плодовых мушках ученые исследовали влияние генетической мутации в гене C9orf72, которая у человека вызывает лобно-височную деменцию (ЛВД) и боковой амиотрофический склероз (БАС). Оказалось, что нейроны, способные эффективно избавляться от токсичных белковых скоплений, имеют больше шансов выжить.

«При деменции разрушаются определенные участки мозга, и до сих пор было неясно, почему одни клетки уязвимы, а другие — нет», — объяснила ведущий автор исследования доктор Тереза Никколи.

С помощью технологии секвенирования РНК отдельных клеток исследователи обнаружили, что устойчивые нейроны обладают более высокой активностью белка Xbp1, участвующего в выведении клеточных отходов. При увеличении количества этого белка у мушек их нервные клетки становились менее восприимчивыми к токсическому воздействию мутации.

«Это дает надежду, что Xbp1 или аналогичные белки могут стать мишенью для новых терапий, по крайней мере в экспериментальных моделях», — добавила Никколи.

Следующим шагом станет проверка эффекта усиления Xbp1 на нейронах человека, выращенных в лаборатории, а также на мышиных моделях. Ученые надеются, что эти данные помогут приблизиться к созданию новых методов лечения ЛВД и БАС — тяжелых нейродегенеративных заболеваний, для которых пока не существует эффективной терапии.

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