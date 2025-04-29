Воздух на скалодромах загрязнен химикатами из обуви, выяснили ученые

Ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Лозанны обнаружили, что на скалодромах подошвы специальной обуви для альпинистов выделяют частицы, содержащие потенциально опасные соединения. В некоторых случаях концентрация этих веществ в воздухе превышает показатели, зафиксированные на оживленных городских улицах. Работа опубликована в журнале ACS ES&T Air.

Секрет заключается в составе резины: подошвы такой обуви производятся из материалов, схожих с автомобильными шинами. В их составе — специальные добавки, повышающие прочность, но также вызывающие опасения с точки зрения воздействия на здоровье и окружающую среду.

Исследователи, многие из которых сами занимаются скалолазанием, собирали пробы воздуха в залах Вены, Франции, Испании и Швейцарии. Они использовали специальное устройство, имитирующее дыхание человека, чтобы определить, какие частицы могут попадать в легкие. Результаты удивили даже самих ученых: в часы пик, при большом скоплении людей, содержание химикатов в воздухе достигало рекордных уровней.

В обуви, которую исследовала команда (30 пар), были найдены те же вещества, что и в шинах. Один из них — 6PPD — уже оказался в центре внимания экологов, поскольку его производные связаны с массовой гибелью рыб в реках.

Хотя точное влияние этих веществ на здоровье человека еще не изучено, ученые подчеркивают: такие соединения не должны попадать в воздух, которым мы дышим. Особенно это важно для детей и людей с повышенной чувствительностью.

Хорошая новость — владельцы скалодромов проявили готовность сотрудничать. Исследователи надеются, что их работа поможет улучшить вентиляцию, изменить подход к уборке и, в будущем, повлияет на состав обуви для альпинистов.

Ранее ученые приблизились к разгадке давней климатической загадки.