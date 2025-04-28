Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые приблизились к разгадке давней климатической загадки

CEE: разгадана загадка, которая мешала оценке изменений климата за тысячи лет
close
Depositphotos

Исследователи из США приблизились к решению давней климатической загадки, которая мешала точной оценке изменений климата за последние тысячи лет. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Ученые сравнили данные, полученные из ледяных кернов — образцов льда, добытых в Гренландии, Антарктиде и на тропических горах, — с компьютерными моделями климата эпохи Голоцена (период, начавшийся примерно 11 700 лет назад).

Результаты оказались интересными: данные о полярных регионах (Гренландии и Антарктиде) хорошо совпадают с моделями. Однако для тропических гор, таких как Килиманджаро в Танзании и Уаскаран в Перу, результаты расходятся. Ледяные керны показывают, что температура там за последние тысячи лет снизилась на 0,8–1,8 °C, в то время как модели предсказывают устойчивое потепление на 1,5 °C.

«Современные климатические модели предполагают, что в Голоцене планета постепенно нагревалась, но данные из природных источников говорят об обратном — о похолодании», — объяснил Юньтао Бао, ведущий автор исследования и учёный из Университета штата Огайо.

Одна из причин расхождения может быть в том, что модели недостаточно учитывают такие важные факторы, как изменения растительности, землепользования и воздействие пыли или вулканических извержений.

Исследование напоминает, насколько сложен реальный мир: даже самые совершенные модели могут упрощать процессы, происходящие на планете.

«Если технология не способна уловить тонкие природные изменения, это ставит под вопрос точность её прогнозов на будущее», — отметил Лонни Томпсон, соавтор исследования и профессор наук о Земле.

Ученые призывают к более тесному сотрудничеству между специалистами в области палеоклимата, чтобы улучшить климатические модели. Это особенно важно сейчас, когда планета сталкивается с быстрыми изменениями климата и потерей биоразнообразия.

«Большие научные прорывы происходят на стыке разных направлений», — добавил профессор Томпсон. — «Работая вместе, мы сможем найти ответы на сложнейшие вопросы».

Ранее ученые раскрыли тайны происхождения Солнечной системы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами