Ученые нашли способ охладить Землю с помощью самолетов

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что для охлаждения планеты можно использовать существующие самолеты, а не разрабатывать новые. Речь идет о методе, при котором в атмосферу добавляют мелкие частицы, чтобы отражать солнечный свет и снижать температуру на Земле. Работа опубликована в журнале Earth.

Раньше считалось, что для этого нужно поднимать аэрозоли очень высоко — на высоту около 20 километров в районе экватора. Это требовало бы создания особых самолетов. Новое исследование показало: если распылять частицы на высоте 13 километров ближе к полюсам Земли, например, в районах Норвегии или Аляски, можно добиться заметного охлаждения, используя обычные грузовые лайнеры вроде Boeing 777F.

Метод будет работать чуть хуже, чем если бы частицы распыляли выше и ближе к экватору. Чтобы получить тот же эффект, придется использовать больше веществ — примерно в три раза больше. Это увеличит риск побочных эффектов, таких как кислотные дожди. Кроме того, такой способ хуже охладит тропические регионы, где последствия потепления самые тяжелые.

Тем не менее, ученые считают важным изучить все возможные способы борьбы с изменением климата. Быстро начать использование существующих самолетов было бы проще и дешевле, чем ждать много лет создания новой техники.

Исследователи подчеркивают: этот метод не заменяет необходимость сокращать выбросы парниковых газов. Настоящее решение проблемы глобального потепления — это достижение снижения углеродного следа.

Ранее огромное звездное облако было обнаружено рядом с Солнечной системой.