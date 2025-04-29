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В России создали технологию для удешевления нефтепереработки

В ПНИПУ разработали метод недорогого синтеза средства для очистки нефтепродуктов
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Brendan McDermid/Reuters

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) представили инновационный метод синтеза метилэтилкетона — ключевого растворителя для очистки нефтепродуктов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Метилэтилкетон широко применяется для удаления примесей из базовых масел, но в России его не производят в промышленных масштабах, что вынуждает предприятия закупать дорогой импортный аналог.

Технология пермских ученых основана на двухстадийном процессе. Сначала происходит соединение бензола и 2-бутанола с катализатором (например, серной кислотой), а затем — окисление промежуточного продукта воздухом с получением метилэтилкетона и фенола — еще одного востребованного вещества для очистки масел.

Ключевое преимущество метода — использование химически чистого 2-бутанола, что минимизирует побочные реакции и повышает качество продукции. Себестоимость растворителя составит не более 250 тыс. рублей за тонну, что дешевле зарубежных аналогов.

Разработка позволит снизить зависимость России от импорта и сократить затраты на производство масел, используемых в автомобильной, лакокрасочной и химической промышленности.

Ранее в России создали дешевый материал для ликвидации нефтеразливов.

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