В Петербурге придумали, как удешевить производство эндопротезов

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета разработали технологию лазерной наплавки для нанесения пористых покрытий на чашку протеза тазобедренного сустава. Это позволяет создавать протезы лучше и дешевле аналогов, что особенно актуально в связи с отсутствием чашек в рамках санкционной политики Запада. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбПУ.

Каждый год в России проводят огромное количество операций по замене тазобедренных суставов. Успех операций по замене суставов во многом определяется послеоперационным периодом, в ходе которого происходит остеоинтеграция. В ходе этого процесса кость врастает в поверхность импланта – эта крепкая связь необходима для восстановления объема движений пациента. Для этого на импланты наносят специальные покрытия.

Существующие методы нанесения покрытий на импланты имеют некоторые ограничения, такие как недостаточная биосовместимость, низкая механическая прочность или ограниченная интеграция с окружающей тканью. Чаще всего для соединения импланта с костной тканью используют биосовместимый цемент, однако в некоторых случаях это может привести к недостаточной сцепке пары кость-имплант. Инженеры Политеха работают над созданием технологии, которая позволяет импланту и костной ткани соединяться без цемента. Для этого на поверхности протеза формируются открытые пористые структуры: кость буквально прорастает в нее.

«Мы разработали не только технологию, то есть способ изготовления имплантов, но и создаем приборную базу. В нашей лаборатории собрали макет комплекса лазерной наплавки. Он состоит из лазерной головки, сопла для подачи порошка и порошкового питателя. В качестве лазерного источника – волоконный лазер. Для получения пористого покрытия использовали запрограммированную траекторию перемещения сопла. Преимущество нашей технологии заключается в возможности управления высотой пористого покрытия и долей открытой пористости. Чашки, изготавливаемые по данной технологии, по качеству пористого покрытия относятся к премиальному классу», — рассказал «Газете.Ru» заведующий НИЛ «Лазерные и аддитивные технологии» Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Михаил Кузнецов.

Импланты успешно прошли испытания на мышах, в ходе которых показали высокий уровень приживаемости и отсутствие токсичности для организма. В настоящее время ученые изготавливают первый в РФ комплекс, предназначенный для серийного нанесения пористого покрытия в производственных условиях. В будущем это позволит наладить серийное производство имплантов. Работа осуществляется совместно с коллегами из других научных организаций.

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