Ученые нашли способ борьбы с конспирологическим мышлением

Ученые из Центра общественной политики Анненберга проанализировали, как конспирологическое мышление влияло на отношение к вакцинации от COVID-19. Исследование показало, что люди, склонные верить в теории заговора, чаще принимали дезинформацию о вреде вакцин и реже прививались. Работа опубликована в журнале Frontiers in Communication (FC).

В течение трех лет пандемии исследователи проводили опросы, чтобы измерить уровень конспирологического мышления у разных групп населения США. Они обнаружили, что оно напрямую связано с доверием к дезинформации о вакцинации.

Также ученые отметили влияние СМИ: люди с конспирологическими взглядами чаще следили за консервативными новостными ресурсами. Однако в отдельных группах сопротивление вакцинации можно было преодолеть. Например, среди афроамериканцев оно снижалось, если прививку поддерживали лидеры их сообществ. Аналогичная тенденция наблюдалась среди республиканцев: они охотнее принимали вакцину, если о ее пользе говорили представители их партии.

Исследователи пришли к выводу, что для борьбы с дезинформацией недостаточно просто опровергать ложные сведения. Люди, склонные к конспирологическому мышлению, не доверяют официальным источникам и массовым СМИ. Поэтому, чтобы изменить их отношение, важны сообщения от тех, кому они доверяют — представителей их социальной или политической группы.

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