Названа неожиданная причина ощущения «падения» при засыпании

Прием антидепрессантов, особенно препаратов группы СИОЗС (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина), повышает риск гипнотических подергиваний — резких мышечных сокращений во всем теле при засыпании. К такому выводу пришли ученые из Исламского университета имама Мохаммеда Ибн Сауда. Результаты исследования опубликованы в журнале Cureus.

Эти подергивания проявляются как ощущение падения или внезапного толчка в переходной фазе между бодрствованием и сном. Обычно они безопасны, но в ряде случаев могут нарушать сон, вызывать тревогу и способствовать развитию бессонницы или депрессии. Исследователи считают, что СИОЗС изменяют химический баланс мозга, провоцируя такие реакции.

СИОЗС, такие как флуоксетин, увеличивают количество серотонина в мозге. Серотонин — это нейромедиатор, участвующий в регулировании настроения, сна и эмоций. Препараты из группы СИОЗС блокируют белки, которые «забирают» серотонин обратно в нервные клетки после его высвобождения. Благодаря этому вещество дольше остается в межклеточном пространстве и активнее воздействует на рецепторы, что помогает улучшить эмоциональное состояние при депрессии и тревожных расстройствах.

Ученые добавили, что ощущение «падения» при засыпании также могут вызывать избыток кофеина, никотин и стресс.

Авторы работы подчеркивают: несмотря на то, что гипнотические судороги не считаются опасными, врачи должны учитывать их при подборе терапии, особенно на этапе изменения дозировки препаратов.

Ранее была раскрыта роль сна в механизмах памяти.