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Создан анализ для выявления рака головы и шеи на ранней стадии

UMich: создан анализ, выявляющий рак головы и шеи задолго до появления симптомов
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Shutterstock

Ученые Мичиганского университета создали новый анализ крови для раннего выявления злокачественных опухолей головы и шеи, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщается на сайте научного учреждения — University of Michigan (UMich).

Разработка получила название MyHPVscore. По словам ученых, она стала первым в своем роде анализом крови, позволяющим обнаруживать рак горла, гортани, носоглотки, носа или слюнных желез без необходимости проведения инвазивных процедур.

Тест основан на обнаружении циркулирующей в крови опухолевой ДНК, что дает возможность зафиксировать наличие заболевания задолго до появления симптомов.

Первая клиническая лаборатория, использующая новую технологию, начала работу осенью 2024 года и уже обрабатывает десятки образцов в день, постепенно увеличивая объемы. По словам руководителя проекта, доктора Джея Чада Бреннера, лаборатория была создана в ответ на растущий запрос пациентов на быстрые и точные методы диагностики. Он также отметил, что в США практически нет оториноларингологических отделений, оснащенных подобными лабораторными возможностями.

Разработка также позволяет врачам точнее оценивать эффективность терапии и выявлять рецидив заболевания на самых ранних этапах — еще до появления визуальных изменений и ухудшения самочувствия. Это особенно важно для пациентов с ослабленным иммунитетом, находящихся в группе повышенного риска.

Ученые напомнили, что заразиться ВПЧ можно через любой близкий контакт кожи и слизистых оболочек. В большинстве случаев ВПЧ передается половым путем. Белки, которые контролирует ВПЧ, «отключают» защиту клеток от повреждений и побуждают их бесконтрольно делиться, из-за чего возрастает риск развития раковых опухолей.

Ранее ученые выяснили, что фрукты из Нигерии могут стать новым оружием в борьбе с раком.

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