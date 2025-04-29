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Стало известно, в каком возрасте легче всего вылечить депрессию

Nature: депрессию легче вылечить в подростковом возрасте
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Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что депрессию у подростков лечить проще, чем у взрослых, благодаря тому, что симптомы в юном возрасте остаются более изменчивыми и еще не закрепились. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health.

Анализ данных более 35 тысяч подростков позволил выявить, что такие признаки депрессии, как печаль, усталость и потеря интереса, у подростков взаимодействуют менее предсказуемо, чем у взрослых. С возрастом эти связи становятся более устойчивыми, что повышает риск развития хронической депрессии, устойчивой к лечению.

Исследователи применили концепцию из физики — идею о том, как повышение температуры делает материю менее стабильной — к анализу симптомов. Используя так называемый метод «сетевого анализа», они рассчитали «температуру сети», показывающую, насколько гибкой или фиксированной является структура симптомов. У подростков эта «температура» оказалась выше, то есть симптомы чаще меняются и не образуют жесткой схемы, как у взрослых.

В ходе исследования также выяснилось, что у мальчиков депрессивные симптомы стабилизируются быстрее, чем у девочек. У девочек они могут оставаться подвижными дольше, что оставляет больше времени для внешних факторов — как защитных, так и рискованных — повлиять на развитие состояния.

Ученые подчеркивают, что поддержка в подростковом возрасте, когда симптомы еще нестабильны, может быть особенно эффективной и способна предотвратить развитие стойкой депрессии во взрослом возрасте. Это исследование также объясняет, почему у некоторых взрослых лечение оказывается неэффективным: структура симптомов у них уже слишком устойчива к изменениям.

Тем не менее, исследователи отмечают, что для подтверждения полученных данных и разработки новых подходов к лечению необходимы дальнейшие исследования.

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