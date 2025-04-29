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Созданы «умные» стельки для выявления ранних признаков деменции

Science Advances: умные стельки могут выявить деменцию по походке
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Shutterstock/New Africa

Ученые из Университета штата Огайо создали инновационные стельки, способные отслеживать ранние признаки деменции, ортопедических травм и других нарушений здоровья человека по его походке. Парные устройства, описанные в журнале Science Advances, работают от солнечных батарей.

В каждую стельку встроено 22 чувствительных к давлению датчика, которые перерабатывают нагрузку при ходьбе в электрические сигналы. Эти данные передаются в специальное мобильное приложение, где отображается распределение давления по стопам и фиксируются движения пользователя.

Система также использует технологии машинного обучения для распознавания восьми видов активности, включая сидение, стояние и бег. Это открывает возможности для коррекции осанки, контроля за восстановлением после травм и оценки прогресса в оздоровительных программах как для пациентов, так и для спортсменов.

«Наши тела несут в себе массу полезной информации, о которой мы даже не подозреваем», — отметил соавтор исследования Цзинхуа Ли. — «Мы стремимся с помощью электроники извлекать и анализировать эти сигналы, чтобы помочь людям лучше следить за своим здоровьем».

Авторы работы подчеркнули, что изменения в походке могут быть ранними признаками таких патологий, как болезни Паркинсона и Альцгеймера. Новые датчики, по их мнению, сделают анализ походки более точным и эффективным методом диагностики.

Ранее был разработан способ ранней диагностики болезни Паркинсона.

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