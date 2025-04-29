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Названы скрытые признаки возрастной потери мышц

The Conversation: возрастную потерю мышц можно определить по одежде
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

При возрастном снижении мышечной массы одежда становится более свободной в области бедер и рук. Также возникает ощущение слабости при выполнении бытовой работы и неосознанное избегание лестниц. Об этом изданию The Conversation рассказала Кэтрин Нортон, доцент кафедры спортивного и оздоровительного питания Университета Лимерика.

Потеря мышечной массы с возрастом называется саркопенией. Скелетная мускулатура, ее сила и масса, играют большую роль в сохранении здоровья и увеличении продолжительности активной жизни. По словам доктора Нортон, сокращение объема мышечной массы может начаться уже в возрасте 30 лет и дополнительно ускориться после 60.

Чтобы обратить этот процесс вспять, ученая рекомендует потреблять больше продуктов, богатых белком. По ее словам, в рационе пожилых должно быть больше белка, чем у молодых. Оптимальным количеством выступает около 1–1,2 грамма на килограмм веса. Хорошими источниками белка служат яйца, молочные продукты, чечевица, фасоль, тофу, рыба, мясо и орехи. Также эксперт советует не забывать о тренировках, делая упор на силовые упражнения.

Нортон также советует внимательно относиться к «сигналам» тела. На потерю мышечной массы может указывать слабость при поднятии бытовых тяжестей (например, пакетов с продуктами), бессознательное избегание лестниц, трудности при подъеме со стула. Также при саркопении одежда становится более свободной в области бедер и рук.

Ранее был назван простой способ продлить жизнь и здоровые годы.

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