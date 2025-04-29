Ученые назвали ключевые факторы риска внезапной остановки сердца

До 63% случаев внезапной остановки сердца (ВОС) можно предотвратить, если изменить неблагоприятные привычки и условия жизни. К такому выводу пришли исследователи из Фуданьского университета в Китае. Работа опубликована в журнале Canadian Journal of Cardiology (CJC).

ВОС — одна из главных причин смерти в мире. В Канаде ежегодно происходит около 60 тысяч таких случаев. Она наступает неожиданно, часто — на фоне внешнего благополучия. Именно поэтому изучение и профилактика ВОС остаются важнейшими задачами для медицины.

Ученые использовали данные более чем полумиллиона человек из британского биобанка и применили современные генетические методы анализа, чтобы выявить 56 факторов, которые повышают или снижают риск остановки сердца. Оказалось, что важнейшее влияние на здоровье сердца оказывают образ жизни, психоэмоциональное состояние, уровень дохода и даже экологическая обстановка.

Например, умеренное употребление белого вина и шампанского, большее количество фруктов в рационе, стабильное настроение, контроль веса и давления, а также более высокий уровень образования снижали вероятность ВОС. По мнению авторов, изменение только трети самых неблагоприятных факторов может предотвратить до 40% случаев остановки сердца. Если же устранить две трети таких факторов, показатель превысит 60%.

«Наше исследование показывает, насколько важен образ жизни в профилактике. Это не только вопрос медицины, но и общественного здоровья, — пояснила ведущая автор работы Хуихуань Ло. — «Даже небольшие изменения в повседневных привычках способны существенно снизить риски».

Авторы подчеркивают: хотя некоторые результаты, например, возможная польза белого вина, требуют дальнейших исследований, общая тенденция ясна — внимание к немедицинским факторам может сыграть ключевую роль в снижении смертности от ВОС. По мнению канадских ученых, написавших сопроводительную редакционную статью, пора переходить от экстренного реагирования к системной профилактике.

«Если раньше считалось, что ВОС нельзя предсказать, сегодня у нас появляются реальные инструменты для того, чтобы предотвратить ее до того, как она произойдёт», — подытожили исследователи.

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