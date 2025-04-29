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Снижение мышечной силы с возрастом повышает риск смерти из-за падений

Врач Ткачева: снижение мышечной силы в старости повышает риск смерти

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Повышенная утомляемость, мышечная слабость, потеря мышечной силы, трудности при выполнении определенных видов деятельности (невозможность длительно стоять и ходить на большие расстояния) и частые падения могут указывать на саркопению, то есть снижение мышечной силы. Это состояние может быть опасно для здоровья и повышает риск смерти, об этом «Газете.Ru» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Пироговского Университета), главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Саркопения – прогрессирующее, генерализованное и потенциально обратимое снижение мышечной силы, массы и функции, связанное с повышенной вероятностью неблагоприятных исходов, включая падения, переломы, инвалидность и смерть.

«Исходами саркопении выступают нарушение физического функционирования; ограничение мобильности, падения, переломы, госпитализация, трудности с повседневными делами, низкое качество жизни, повышение риска смерти. К сожалению, этот синдром является одним из наиболее неблагоприятных гериатрических в отношении прогноза, например, он ассоциирован с более тяжелым течением хронических неинфекционных заболеваний, высоким риском падений и переломов, высокой частотой инвалидизации», — рассказала Ткачева.

По ее словам, часто пожилые люди не говорят о своем состоянии, считая усталость, слабость и падения закономерными проявлениями старения. Однако это неверный подход: саркопению можно обратить, уверена врач.

«Прежде всего необходимо, чтобы было достаточное количества белка в ежедневном рационе человека. Потеря мышц замедляется при повышенном потреблении белка.
Витамин D3 также играет большое значение. Следует обсудить с врачом возможную гормональную и другие формы лекарственной терапии. Очень важно помнить о том, что наше состояние зависит от нашего образа жизни, и большое значение имеет физическая нагрузка. Упражнения с отягощениями, аэробные упражнения, эксцентрические упражнения способны не только замедлить состояние, но и обратить вспять некоторые процессы», — посоветовала доктор.

Ранее врач рассказала, как распознать синдром скрытого голода.

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