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Врач рассказала, как распознать синдром скрытого голода

Врач Дианова: запоры могут свидетельствовать о синдроме скрытого голода

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Pixabay

Синдром скрытого голода — это состояние, при котором человек не получает достаточного количества необходимых питательных веществ в пище, при том, что голода как такового он не ощущает. На скрытый голод могут указывать запоры, депрессивность, сухость кожи и постоянное чувство усталости, рассказал «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Синдром скрытого голода может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ухудшение общего состояния организма и даже развитие хронических заболеваний. Недостаток витаминов влияет на биохимические процессы на клеточном уровне, ускоряя процессы старения, увеличивая число мутаций в генах, увеличивая биологический возраст», – объяснила врач.

Причин, которые приводят к скрытому голоду, множество. Самая распространенная — современный ритм жизни.

«Нам порой жалко времени на приготовление пищи, на тщательный выбор продуктов на прилавках магазинов, на разумные методы кулинарной обработки. Мы считаем, что работа важнее, и с этим трудно не согласиться. Но впоследствии первичная коррекция лекарственными препаратами возникших дефицитов витаминов и микроэлементов может обойтись дороже, так как качественные препараты стоят немалых денег», — рассказала доктор.

Распознать синдром скрытого голода, по словам врача, можно по следующим признакам: постоянное чувство усталости, сухость кожи или высыпания, изменения в настроении, депрессивность и запоры. Все эти симптомы могут свидетельствовать о недостатке витаминов, клетчатки и пре- и пробиотиков.

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