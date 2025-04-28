Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы нарушения обмена веществ, грозящие деменцией

Neurology: пять нарушений обмена веществ повышают риск деменции
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ожирение, гипертония и другие симптомы метаболического синдрома могут угрожать не только сердечно-сосудистой системе, но и мозгу, повышая риск развития деменции даже у молодых. К такому выводу пришли ученые из Университета Сунгсил (Южная Корея). Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Исследование охватило почти два миллиона человек в возрасте от 40 до 60 лет, прошедших медицинские обследования. Исследователи фиксировали показатели окружности талии и артериального давления, а также уровни глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови.

У четверти участников был диагностирован метаболический синдром (МС) — сочетание таких патологий, как избыточный вес в области живота, гипертония, повышенный уровень сахара в крови, высокий уровень триглицеридов и низкий уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.

В течение восьми лет наблюдения деменция была выявлена у 8921 человека (0,45% обследованных). По подсчетам ученых, наличие метаболического синдрома повышало риск раннего развития этого заболевания на 24%. При этом каждый дополнительный фактор риска — будь то высокий сахар в крови или сниженный уровень ЛПВП — увеличивал вероятность снижения когнитивных способностей.

Особенно уязвимыми оказались люди, у которых были зафиксированы все пять признаков МС: риск деменции был повышен на 70%. Также были обнаружены половые различия: у женщин с метаболическим синдромом вероятность проблем с памятью и вниманием была на 34% выше, тогда как у мужчин — на 15%. Более высокий риск также отмечался среди сорокалетних по сравнению с людьми старшего возраста.

Ранее стало известно, что резкие погодные колебания ускоряют старение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами