Ученые нашли два новых вида крокодилов в Карибском море

Канадские ученые из Университета Макгилла нашли два ранее неизвестных вида крокодилов, обитающих на изолированных островах в Карибском море. Рептилии, которых долгое время считали американскими крокодилами (Crocodylus acutus), оказались генетически уникальными популяциями. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Phylogenetics and Evolution (MPE).

По словам специалистов, один вид живет на острове Косумель, а другой — на атолле Банко Чинчорро у побережья полуострова Юкатан в Мексике. Обе группы насчитывают около 500 особей и находятся под угрозой исчезновения.

Генетический анализ выявил значительные различия между островными крокодилами и их материковыми сородичами. Исследователи изучали ДНК рептилий, отлавливая их для забора образцов крови и тканей, а также анализируя данные предыдущих работ.

Помимо генетических расхождений, были обнаружены и физические отличия: например, крокодилы Банко Чинчорро имеют более длинные и широкие морды по сравнению с особями с Косумеля.

Открытие имеет важное значение для охраны природы. Популяции новых видов стабильны, но крайне уязвимы из-за малой численности и ограниченного ареала. Угрозу представляют урбанизация, загрязнение и туризм.

Ранее ученых удивили быстрые темпы эволюции крокодилов.