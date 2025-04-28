Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли два новых вида крокодилов в Карибском море

MPE: на карибских островах открыли неизвестные разновидности редких крокодилов
close
McGill University

Канадские ученые из Университета Макгилла нашли два ранее неизвестных вида крокодилов, обитающих на изолированных островах в Карибском море. Рептилии, которых долгое время считали американскими крокодилами (Crocodylus acutus), оказались генетически уникальными популяциями. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Phylogenetics and Evolution (MPE).

По словам специалистов, один вид живет на острове Косумель, а другой — на атолле Банко Чинчорро у побережья полуострова Юкатан в Мексике. Обе группы насчитывают около 500 особей и находятся под угрозой исчезновения.

Генетический анализ выявил значительные различия между островными крокодилами и их материковыми сородичами. Исследователи изучали ДНК рептилий, отлавливая их для забора образцов крови и тканей, а также анализируя данные предыдущих работ.

Помимо генетических расхождений, были обнаружены и физические отличия: например, крокодилы Банко Чинчорро имеют более длинные и широкие морды по сравнению с особями с Косумеля.

Открытие имеет важное значение для охраны природы. Популяции новых видов стабильны, но крайне уязвимы из-за малой численности и ограниченного ареала. Угрозу представляют урбанизация, загрязнение и туризм.

Ранее ученых удивили быстрые темпы эволюции крокодилов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами