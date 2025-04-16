Активная эволюция крокодилов удивила ученых

Крокодилы считаются «живыми ископаемыми», так как они не изменились со времен динозавров. Однако ученые из Университета Центральной Оклахомы и Университета Юты доказали, что это не так. Исследователи выяснили, что за более чем 230 миллионов лет эволюции предки современных крокодилов не просто выживали, а активно адаптировались, меняя свой образ жизни, рацион и среду обитания. Работа опубликована в журнале Palaeontology.

Крокодилы — представители древней группы крокодиломорфов, которая пережила два массовых вымирания: на рубеже триасового и юрского периодов, а также в конце мелового, когда с лица Земли исчезли динозавры. Ключом к их выживанию, как считают ученые, стала поразительная гибкость — способность питаться разнообразной пищей и приспосабливаться к разным условиям среды.

«Многие группы, близкие к крокодилам, были куда более многочисленны и разнообразны, но исчезли. А эти немногие универсалы смогли остаться и эволюционировать», — объяснил ведущий автор исследования, доцент Киген Мелстром.

Сегодняшние крокодилы — это, как правило, полуводные хищники, живущие в реках, болотах и озерах. Однако предки этих рептилий осваивали самые разные экологические ниши. Среди древних крокодиломорфов были как специализированные водные хищники, так и сухопутные всеядные и даже травоядные формы. После триасового вымирания именно универсалы с гибкой диетой сумели выжить, в то время как специализированные хищники исчезли.

Чтобы выяснить рацион древних крокодилов, ученые исследовали форму черепов и зубов 99 вымерших и 20 современных видов, а также сравнили их с 136 представителями других животных — от млекопитающих до ящериц. Это позволило воссоздать эволюционную картину питания на протяжении 230 миллионов лет.

По мнению исследователей, понимание того, какие черты помогли животным пережить катастрофы прошлого, может подсказать, кто сможет выжить и в условиях современного экологического кризиса. Сегодня крокодилы сталкиваются с угрозами, с которыми не сталкивались миллионы лет: охота, разрушение среды обитания, климатические изменения. Однако их древняя универсальность может сыграть им на руку.

«Вместо того чтобы видеть в крокодилах лишь опасных хищников или кожу для сумок, давайте вспомним, что перед нами — удивительные существа, пережившие самые суровые периоды в истории планеты», — подытожил соавтор исследования Рэнди Ирмис. — «Если мы сохраним их среду обитания, у них есть все шансы пережить и шестое вымирание».

Ранее в Канаде нашли первые в мире следы динозавров с «булавой» на хвосте.