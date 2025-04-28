Ученые нашли способ раннего выявления рака простаты

Ученые из Каролинского института выяснили, что рак простаты можно выявлять на ранней стадии с помощью обычного анализа мочи. В этом помогли искусственный интеллект и глубокий анализ активности генов в опухолях. Работа опубликована в журнале Cancer Research.

Рак простаты — одна из самых распространенных причин смерти среди мужчин во всем мире. Одной из главных проблем в диагностике долгое время оставалась нехватка точных маркеров, которые могли бы обнаружить болезнь на ранней стадии.

В новой работе авторы исследовали тысячи клеток опухолей, изучая активность всех человеческих генов. На основе этих данных они создали цифровые модели рака простаты и с помощью ИИ нашли новые белки-маркеры болезни. Их проверили на почти двух тысячах пациентах, изучив кровь, ткани простаты и мочу.

Результаты показали, что новые маркеры в моче могут с высокой точностью указывать на наличие и тяжесть рака простаты — даже лучше, чем используемый сегодня тест с биопсией.

«Анализ мочи — это простой, безболезненный и удобный способ диагностики, который можно будет проводить даже дома», — пояснил руководитель исследования Микаэль Бенсон из Каролинского института.

Впереди — масштабные клинические испытания. Ученые надеются, что новые маркеры помогут быстрее выявлять рак простаты и спасать жизни, а также сократить количество ненужных биопсий у здоровых мужчин.

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