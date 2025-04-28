Разработан метод экспресс-диагностики артрита за 10 минут

Исследовательская команда под руководством доктора Хо Санг Чжона из Корейского института материаловедения совместно с больницей Святой Марии в Сеуле разработала инновационную технологию, позволяющую диагностировать остеоартрит и ревматоидный артрит всего за 10 минут на основе анализа синовиальной жидкости. Работа опубликована в журнале Small.

Согласно данным исследований, симптомы остеоартрита испытывает более 50% людей старше 65 лет, а ревматоидный артрит — тяжелое хроническое заболевание, которым в течение жизни заболевает примерно 1 из 100 человек. Хотя проявления заболеваний могут быть похожи, их причины и лечение различаются, поэтому ранняя точная диагностика имеет решающее значение. До сих пор диагностика опиралась на рентген, МРТ и анализы крови, что было дорогостоящим, длительным и не всегда точным процессом.

Синовиальная жидкость — это вязкая прозрачная субстанция, заполняющая полости суставов. Она выполняет роль естественной смазки, уменьшая трение между суставными поверхностями, и питает хрящевую ткань. Изменение состава этой жидкости может свидетельствовать о развитии различных заболеваний суставов, включая артрит.

Ученые сосредоточились на изучении различий в метаболитах — побочных продуктах химических процессов в организме — в составе синовиальной жидкости. Они применили технологию усиленного поверхностного комбинационного рассеяния света, которая усиливает оптические сигналы молекул в миллионы раз. Благодаря этому удалось обнаружить следовые количества веществ, ответственных за развитие артрита.

Дополнительно команда разработала компактный сенсор на бумажной основе с золотыми наноструктурами, которые эффективно поглощают влагу и позволяют быстро анализировать биологические жидкости.

В клинических испытаниях на 120 пациентах технология показала более 94% точности в диагностике и различении остеоартрита и ревматоидного артрита. Определение степени тяжести ревматоидного артрита достигло точности свыше 95%.

Доктор Хо Санг Чжон отметил: «При коммерциализации эта технология поможет не только в быстрой диагностике, но и в мониторинге эффективности лечения. В будущем мы планируем расширить ее применение и на другие заболевания».

Ранее ученые впервые вырастили новые зубы, используя комбинацию клеток человека и свиньи.