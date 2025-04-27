Найден способ выявить ожирение печени за 16 лет до появления симптомов

Исследователи из Народной больницы провинции Гуандун (Китай) выявили пять белков, которые могут предсказать развитие жировой болезни печени за 16 лет до появления первых признаков. Результаты работы были представлены на конференции «Неделя заболеваний пищеварительной системы» (Digestive Disease Week, DDW) в США.

Жировая болезнь печени развивается, когда в гепатоцитах (клетках органа) накапливается избыток жира, что со временем приводит к воспалению и рубцеванию тканей. По словам ученых, это состояние удваивает риск преждевременной смерти.

В рамках исследования специалисты проанализировали образцы крови более 50 тысяч участников проекта UK Biobank — одного из крупнейших долгосрочных исследований здоровья в Великобритании. Они изучили более 2700 белков и выявили пять, которые могут служить ранними биомаркерами заболевания.

Тест на основе этих белков показал точность 84% при прогнозировании болезни за пять лет до ее появления и 76% — за 16 лет. Дополнение анализа информацией об индексе массы тела и уровне физической активности повысило точность прогноза до более чем 90% через пять лет и до 82% через 16 лет.

«Очень часто люди узнают о проблемах с печенью только после постановки диагноза и появления симптомов», — отметил ведущий автор исследования Шии Юй. «Наша работа демонстрирует, что плазменные белки могут стать эффективным инструментом для раннего выявления риска и профилактики заболевания».

Ранее был найден новый метод борьбы с ранним раком печени.