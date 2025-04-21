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В Техасе впервые обнаружили пуму

NT: пума впервые найдена в Техасе
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Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник городского управления Сан-Маркоса сообщил о встрече с пумой в природной зоне Purgatory Creek — впервые в истории округа Хейс, штат Техас. Инцидент произошел утром 17 апреля, когда работник обслуживающей тропы команды заметил, как крупная кошка спустилась с дерева и стремительно скрылась из виду. Об этом сообщает The News Tribune (NT).

Городские власти считают, что это наблюдение может быть связано с участившимися сообщениями о мертвых оленях в этой же местности. По словам представителей города, они уже уведомили Департамент парков и дикой природы Техаса, который должен окончательно подтвердить или опровергнуть факт присутствия хищника.

Purgatory Creek Natural Area — это природный парк площадью 570 акров, популярный среди любителей пеших и велосипедных прогулок. Однако значительная часть территории покрыта густыми зарослями, скалами и лесами, что делает её укромным убежищем для дикой природы.

Согласно заявлению города, пуму заметили в районе тропы Данте, в части парка, известной как Middle Purgatory. Если факт присутствия животного подтвердится, это станет первым официальным случаем наблюдения пумы в округе Хейс.

Ранее пумы были распространены по всей территории Техаса, но со временем их численность значительно сократилась из-за охоты и развития инфраструктуры. Сегодня основные популяции сохраняются в западной части штата, особенно в регионе Транс-Пекос, где зарегистрированы сотни подтвержденных встреч.

В последние годы крупные кошки все чаще появляются в неожиданных местах. Так, пумы были замечены в пригородах Далласа и Форт-Уэрта, включая Лейк-Даллас, Литтл-Элм и Плано.

Ранее ученые раскрыли скрытый механизм эволюции.

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