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Названо заболевание глаз, которое часто поражает молодых

ТОS: у большинства молодых людей есть признаки синдрома сухого глаза
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У подавляющего большинства молодых людей наблюдаются симптомы сухости глаз. К такому выводу пришли ученые из Школы оптометрии при Университете Астона. Результаты исследования опубликованы в журнале The Ocular Surface (ТОS).

В исследовании приняли участие 50 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Все участники рассказали о состоянии здоровья глаз и сдали образцы слезной жидкости для лабораторного анализа. В результате у 56% испытуемых был диагностирован полноценный синдром сухого глаза, а у 90% молодых людей выявили хотя бы один признак заболевания.

Кроме того, у половины участников отмечалась потеря не менее четверти мейбомиевых желез, которые отвечают за формирование защитного слоя слезной пленки.

Синдром сухого глаза развивается при недостаточной выработке слез или нарушении их состава. Это приводит к зуду, жжению, покраснению глаз, светобоязни и размытости зрения. Особенно подвержены риску носители контактных линз и те, кто проводит много времени за экранами. Исследователи уточнили, что в среднем участники исследования использовали электронные устройства по восемь часов в день.

Через год ученые повторно обследовали добровольцев и зафиксировали ухудшение состояния у многих из них. Авторы исследования подчеркнули важность ранней диагностики и профилактики болезни: регулярные перерывы при работе за компьютером, упражнения на моргание, поддержание водного баланса, соблюдение режима сна и диета с высоким содержанием омега-3 жирных кислот могут значительно снизить риск развития синдрома.

В дальнейших исследованиях ученые планируют изучить биомаркеры, свидетельствующие о начале заболевания, и роль питания в поддержании здоровья глаз.

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