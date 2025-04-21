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Ученые выяснили, когда стоит начинать разговор с детьми о половом созревании

UM: разговор с детьми о пубертате нужно начинать как можно раньше
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Shutterstock

Большинство родителей считают важным говорить с детьми о половом созревании, однако не всегда знают, когда и как начинать этот разговор. Согласно результатам национального опроса, проведенного Детской больницей C.S. Mott при Университете Мичигана, одним из главных затруднений для родителей становится выбор подходящего возраста для обсуждения изменений в теле и вопрос о том, нужно ли при этом говорить о сексе. Об этом сообщает University of Michigan (UM).

Родители оказались практически поровну разделены в своих взглядах: одни считают, что разговор стоит начинать до десяти лет, другие — что позже. Тем не менее, специалисты подчеркивают: чем раньше начнется общение на эту тему, тем проще детям будет воспринимать происходящие с ними изменения. Как отмечает директор опроса Сара Кларк, многим родителям может казаться, что ребенок еще слишком мал для таких разговоров, но на практике часто оказывается, что дети уже задают вопросы или демонстрируют первые признаки взросления. Если родители не открывают дверь для таких обсуждений, дети начинают искать информацию в интернете, на телевидении или у сверстников.

Исследование показало, что примерно половина родителей стараются вести разговоры о пубертате заранее, в то время как другая часть говорит с детьми только по их инициативе. Некоторые и вовсе избегают этой темы. В числе причин такого поведения — смущение, неуверенность, страх сказать что-то не то. Кроме того, часть родителей сталкивается с тем, что дети не хотят обсуждать подобные вопросы или кажутся слишком маленькими, чтобы их понять.

Многие родители переносят в общение со своими детьми собственный опыт взросления. Так, почти половина из них делятся с ребенком тем, как сами проходили через пубертат, однако меньше трети получали достаточную информацию от своих родителей, а треть вообще не говорила на эту тему в детстве. Если в семье тема телесных изменений воспринималась как неловкая или табуированная, это может затруднять и современные разговоры.

Особые сомнения у родителей вызывает вопрос о том, как и когда обсуждать тему секса и репродукции. По мнению Кларк, начинать стоит с простого объяснения того, что происходящие физические и эмоциональные изменения — это нормально, а разговоры о сексе можно выстраивать постепенно, по мере взросления ребенка.

Некоторые родители обращаются к книгам или видеоматериалам, чтобы помочь ребенку разобраться в происходящем, а также используют школьную программу и визиты к врачу как повод для обсуждения. Примерно половина родителей уверены, что способны распознать признаки пубертата, но многие затрудняются понять, на что именно нужно обращать внимание.

По словам Кларк, важно не ждать «подходящего момента», а использовать любые вопросы или проявления интереса ребенка как повод начать или продолжить разговор. Период пубертата может сопровождаться не только физическими, но и эмоциональными изменениями, и в это время детям особенно важно чувствовать поддержку и открытость родителей.

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