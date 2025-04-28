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Ученые выяснили, для чего древние люди использовали охру

SA: древние люди использовали охру для защиты от опасного ультрафиолета
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Marco Milella/University of Bern

Древние люди могли использовать охру не только для украшения, но и как защиту от повышенного ультрафиолетового излучения во время геомагнитного сбоя 41 тысячу лет назад. К такому выводу пришли ученые Университета Мичигана, опубликовавшие исследование в журнале Science Advances (SA).

Событие Лашамп ослабило магнитное поле Земли в 10 раз, что привело к росту уровня УФ-лучей. В регионах, наиболее пострадавших от излучения (Европа, Африка, Австралия), участилось использование охры, появилась наскальная живопись и усложнилась одежда. Исследователи предполагают, что пигмент служил аналогом солнцезащитного крема.

«Совпадение распространения охры с периодами высокого УФ-излучения слишком точное, чтобы быть случайным. Это могло стать ключевой адаптацией для выживания», — отметили авторы исследования.

До этого Международная команда исследователей из Университета Алгарве (Португалия) и Венского университета (Австрия) обнаружила уникальные свидетельства использования огня древними людьми в самый холодный период последнего Ледникового максимума (26 500–19 000 лет назад).

Ранее ученые установили, когда появился человеческий язык.

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