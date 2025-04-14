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Ученые раскрыли секреты разведения огня в разгар Ледникового периода

Geoarchaeology: первобытные люди жгли костры из еловых дров 26 500 лет назад
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Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

Международная команда исследователей из Университета Алгарве (Португалия) и Венского университета (Австрия) обнаружила уникальные свидетельства использования огня древними людьми в самый холодный период последнего Ледникового максимума (26 500–19 000 лет назад). Исследование опубликовано в научном журнале Geoarchaeology.

Несмотря на ключевую роль огня для выживания — обогрева, приготовления пищи и изготовления орудий, — археологических свидетельств этого периода крайне мало.

«Мы знаем, что огонь использовали до и после, но пик Ледникового периода оставался загадкой», — отметил ведущий автор исследования Уильям Мерфри.

Команда проанализировала кострища на стоянке древнего человека, обнаруженные на территории Украины.

Применив инновационные методы микростратиграфии и колориметрии, ученые выяснили, что очаги были были плоскими и открытыми, но различались по конструкции, вероятно, в зависимости от сезона. Основным топливом служила еловая древесина, хотя также найдены обожженные кости животных.

Температура в очагах достигала 600°C и выше, что свидетельствует о мастерском контроле над огнем.

Остается вопрос: почему так мало следов огня в этот период? Исследователи предполагают, что доказательства могли быть разрушены цикличным замерзанием почвы или нехваткой топлива. Альтернативная версия — древние люди разработали иные методы выживания без постоянного использования огня.

Ранее в Австрии нашли место разделки туш и обработки бивней мамонтов времен Ледникового периода.

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