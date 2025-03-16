Ученые установили, когда появился человеческий язык

FIP: способность людей к речи возникла не менее 135 тыс. лет назад

Американские ученые из Массачусетского технологического института выяснили, как давно у людей появилась способность к общению с помощью языка. Согласно их выводам, это произошло как минимум 135 тыс. лет назад. Статья опубликована в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Команда проанализировала 15 генетических исследований, опубликованных за последние 18 лет. Эти работы охватывали данные о Y-хромосоме, митохондриальной ДНК и полногеномные анализы.

Результаты показали, что 135 тыс. лет назад случилось первое географическое разделение ранних человеческих популяций. Около 100 тыс. лет назад началось широкое распространение символической деятельности, такие как использование охры и создание декоративных отметок, что может указывать на активное использование языка.

Исследователи предполагают, что язык сначала развился как когнитивная система, а затем быстро превратился в коммуникационную. Это могло стать катализатором для развития символического мышления и других форм современного человеческого поведения.

«Язык был толчком к современному поведению человека. Он стимулировал мышление и помог создать такие типы деятельности, как использование инструментов и социальная координация», — отметили авторы научной работы.

Хотя исследование предлагает убедительные доказательства, ученые признают, что вопрос о происхождении языка остается сложным. Дальнейшие исследования, включая археологические и генетические данные, помогут уточнить временные рамки и механизмы развития языка.

Ранее ученые выяснили, как человеческий мозг расшифровывает речь.