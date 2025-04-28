Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тысячелетнюю тайну миграций дрожжей вместе с людьми

MolEco: человеческие массовые переселения навсегда изменили геном дрожжей
close
Shutterstock

Американские ученые из Университета Джорджии раскрыли неожиданную генетическую связь между дикими и одомашненными дрожжами, проследив их совместную историю с человечеством на протяжении тысячелетий. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Ecology (MolEco).

Анализируя образцы коры деревьев из разных регионов мира, включая юго-восток США, специалисты обнаружили, что разделение популяций дрожжей совпало с последним ледниковым периодом.

«Мы ожидали найти древние различия, но оказалось, что расхождение произошло именно тогда, когда люди начали заниматься сельским хозяйством», — пояснила ведущий автор исследования Жаклин Пенья.

Особый интерес вызвало неожиданное сходство между дрожжами с юга США и винодельческих регионов Южной Европы.

Ученые связывают это с событиями середины XIX века, когда для борьбы с виноградной филлоксерой европейцы массово завозили американские лозы. Оказалось, что «дрожжи-путешественники» незаметно пересекли Атлантику вместе с растениями и адаптировались к новым условиям.

Исследование подчеркивает необходимость более внимательного отношения к микробиологическим последствиям человеческой деятельности, особенно в эпоху глобализации.

Ранее ученые нашли специфические гены одомашнивания у кур и свиней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами