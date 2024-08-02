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Ученые нашли «гены одомашнивания» у кур и свиней

Animals: животноводство сделало диких кабанов и куриц устойчивее к болезням

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Wikimedia Commons

Японские ученые из Университета Хиросимы обнаружили характерные маркеры одомашнивания в ДНК свиней и кур. Исследование опубликовано в научном журнале Animals.

Команда сравнила генетическую экспрессию домашних кур и свиней с аналогичным показателем их диких предков — кабанов и джунглевых куриц.

Изучив 240 генов свиней и 206 генов у кур, специалисты обнаружили, что у домашних видов более выражены гены, связанные с устойчивостью к вирусам и слабостью костей. Эти особенности возникли в результате селекции.

Также анализ показал, что гены, экспрессия которых обычно повышается у свиней и кур, участвуют в иммунном ответе, обонятельном обучении, эпигенетической регуляции, делении клеток и внеклеточном матриксе — молекулярной структуре, обеспечивающую поддержку клеток и тканей в организме.

По мнению исследователей, эти изменения могли произойти из-за того, что одомашненные животные обычно содержатся в условиях высокой плотности в замкнутых пространствах. Эта близость может способствовать большей уязвимости к инфекции по мере распространения вирусов по сравнению с их дикими предками.

Напротив, дикие кабаны и джунглевые куры в природе подвергаются большему количеству стрессовых факторов, таких как необходимость избегать хищников и искать пищу, что может быть причиной повышенной экспрессии генов, связанных с сердечно-сосудистой функцией, нервной регуляцией и энергетическим обменом.

Результаты дают ценную информацию о генетической основе процесса одомашнивания и выявляют потенциальные гены-кандидаты для использования в селекции, отметили ученые.

Ранее исследователи нашли значительные сходства в ДНК людей и дрожжей.

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