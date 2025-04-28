Врач рассказал, как связаны боль в животе и сердечный приступ

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одно из распространенных и грозных заболеваний, которое в итоге может осложниться развитием инфаркта миокарда. Иногда она проявляется нетипичными симптомами со стороны ЖКТ: болью в животе, тошнотой и рвотой. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юрий Данилушкин.

«Одним из первых симптомов этого заболевания является стенокардия — сжимающая и давящая боль за грудиной, отдающая в область левого плеча, шею, нижнюю челюсть, под левую лопатку. Ее продолжительность не превышает нескольких минут. Однако в ряде случаев симптомы стенокардии могут быть атипичного характера и проявляться в виде болей в правой половине грудной клетки, или болями в животе, сопровождающимися тошнотой и рвотой. Иногда боли при стенокардии могут симулировать острую зубную боль. У ряда пациентов ишемия сердца может вообще не сопровождаться болевым синдромом», — объяснил доктор.

Нетипичная стенокардия встречается с частотой от 10 до 20% случаев от общего числа больных стенокардией, причем чаще нехарактерные симптомы выявляются у женщин. По словам врача, такая разница может быть обусловлена особенностями женской вегетативной нервной системы и гормональными отличиями.

«Представителям обоих полов следует своевременно и регулярно проходить профилактические осмотры, контролировать уровень холестерина в крови, следить за давлением, отказаться от вредных привычек, в первую очередь от курения. Всем мужчинам после 40 лет, а женщинам после 55 неплохо проводить ультразвуковое исследование сосудов шеи. В случае выявления там даже небольших бляшек таких пациентов следует более прицельно дообследовать на предмет ишемии сердца. Женщинам следует помнить, что после наступления менопаузы атеросклероз у них начинает прогрессировать более быстро и агрессивно», — заключил врач.

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