Врач рассказала, как шашлыки могут провоцировать рак

Мясо, жаренное на открытом огне, зачастую не относят к категории полезной пищи по нескольким причинам. Одна из них — наличие в шашлыке канцерогенов, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, преподаватель кафедры гастроэнтерологии и диетологии Института дополнительного образования и повышения квалификации Пироговского университета Ольга Титова.

«При термической обработке на открытом огне, особенно при непосредственном контакте с пламенем, могут формироваться канцерогенные вещества. Кроме того, при наличии избыточного жира в мясе он может стекать на раскаленные угли, что приводит к появлению дыма, содержащего потенциально вредные компоненты. Еще один негативный аспект с точки зрения здоровья — это избыток соли. Маринады для шашлыков часто включают значительное количество соли и консервантов, что повышает уровень натрия в блюде и может неблагоприятно сказываться на организме», — объяснила врач.

По ее словам, высокое содержание соли и жиров может отрицательно повлиять на сердечно-сосудистую систему, например, повысить уровень холестерина, вызвать обострение проблем с ЖКТ. Чтобы снизить риски, предпочтение лучше отдавать постным видам мяса, таким как курятина или индейка.

«Оптимально использовать натуральные приправы и специи, избегая чрезмерного добавления соли и промышленных соусов. А вот овощи лучше не готовить на костре вместе с мясом, а есть свежими. Наилучшим источником пищевых волокон являются именно свежие овощи», — заключила доктор.

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