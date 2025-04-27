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Ученые нашли в далеком прошлом причину ошибок, мешающих точно предсказывать климат

CEE: анализ ледяных кернов выявил температурный парадокс эпохи голоцена
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C. Barbante/Universita Ca Foscari Venezia

Американские ученые из Университета штата Огайо обнаружила странное расхождение в климатических данных голоцена — эпохи, начавшейся 11,7 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth and Environment (CEE).

Команда проанализировала ледяные керны из Гренландии, Антарктиды и гор тропического пояса, а затем сравнили их с климатическими моделями голоцена.

Исследователи обнаружили, что в полярных регионах данные кернов и модели совпадают, но в тропических горах, таких как Килиманджаро (Танзания) и Уаскаран (Перу), наблюдаются значительные расхождения. В то время как модели предсказывают постепенное потепление на 1,5°C, ледяные керны указывают на похолодание на 0,8–1,8°C.

Эти изменения связаны с орбитальными колебаниями Земли, но точные причины расхождений в тропиках остаются неясными. Как отметил исследователи, современные модели часто не учитывают ключевые факторы, такие как растительность, землепользование и вулканическая активность, что может искажать результаты.

По словам ученых, ледяные керны остаются одним из самых надежных источников информации о климате прошлого. Однако если модели не способны воспроизвести естественные изменения голоцена, это ставит под сомнение их точность для будущих прогнозов.

Ранее исследователи выяснили, что глобальное потепление вызывало массовое вымирание 252 млн лет назад.

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