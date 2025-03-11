Ученые выяснили, как глобальное потепление вызвало массовое вымирание 252 миллиона лет назад

Около 252 миллионов лет назад на Земле произошло крупнейшее в истории массовое вымирание (пермо-триасовое вымирание), которое уничтожило большую часть животных планеты. Новое исследование ученых из Женевского университета показало, что причиной катастрофы стали массивные извержения вулканов, выбросившие в атмосферу около 100 тысяч миллиардов тонн углекислого газа. Это вызвало резкий рост глобальных температур на 10°C и разрушение климатического баланса. Работа опубликована в журнале Frontiers in Earth Science (FES).

Результаты исследования показали, что хотя животные сильно пострадали, многие растения пережили катастрофу, оставив за собой окаменелости, которые помогли ученым смоделировать климатические изменения того периода. Ученые сопоставили данные о географии Земли того времени с ископаемыми остатками растений, чтобы оценить, как выглядел локальный климат на основе обнаруженных там биомов.

Исследователи выделили шесть основных биомов (совокупностей взаимодействующих экосистем одной природно-климатической зоны), включая жаркие влажные тропические леса, сезонные тропики, умеренные зоны и пустыни. В холодном климате тропики представляли собой пустыни, а на более высоких широтах преобладали тундра и холодные леса. В теплых условиях температура росла, и на полюсах появлялись умеренные леса, а в экваториальных широтах — пустыни.

Ученые обнаружили, что на границе пермо-триаса биомы резко изменились. Периоды в позднем перме были холодными, однако уже в начале триаса климат был нестабильным. По мнению авторов, это могло быть связано с недостаточными данными о тех временах или с резкими колебаниями климата, которые мешали формированию стабильных биомов. В более поздние периоды триаса климат стабилизировался при температуре на 10°C выше, чем в перме. Пустыни в тропиках уступили место влажным лесам, а тундра исчезла полностью.

«Этот переход к более теплому состоянию сопровождался усилением водного цикла», — объяснила доктор Маура Бруннетти из Женевского университета, ведущий автор исследования. — «В тропиках появились летние и круглогодичные влажные биомы, вытеснив пустыни. Умеренные биомы сместились к полюсам, что привело к исчезновению тундры».

Ученые предупреждают, что резкий рост температуры на 10°C и изменения в биомах связаны с выбросами CO₂.

«Если современные темпы выбросов сохранятся, мы достигнем уровня эмиссий пермо-триасового вымирания уже через 2 700 лет — на порядок быстрее, чем это происходило 252 миллиона лет назад», — предупредила Бруннетти.

По мнению исследователей, полученные результаты помогают не только лучше понять крупнейшее вымирание в истории Земли, но и дают ключи к прогнозированию будущих климатических изменений на фоне роста современных выбросов парниковых газов.

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