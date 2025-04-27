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Развеян миф о противораковом компоненте пива

Технолог Мойсеяк: в пиве содержится слишком мало противоракового ксантогумола
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Depositphotos

В пиве содержится ксантогумол — природное вещество, подавляющее действие канцерогенов, однако его количество настолько мало, что говорить о серьезном воздействии на организм не приходится.
Об этом «Газете.Ru» рассказала Марина Мойсеяк, профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ).

Ксантогумол — это флавоноид (природный пигмент), содержащийся в соцветиях растения Humulus lupulus, также известного как хмель. Некоторые исследования показали, что это вещество может быть использовано в терапии против рака печени.

Дело в том, что ксантогумол может блокировать действие канцерогенов — факторов окружающей среды, воздействие которых на организм человека повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей. Однако, по словам эксперта, пиво само по себе противораковым эффектом не обладает.

«Известно об эксперименте, который проводили в Америке: ксантогумол давали мышам. Полученные выводы нельзя «переносить» на пиво, поскольку для достоверных результатов испытания нужно проводить в сочетании с тем веществом, в которое потом будет добавляться ксантогумол», — объяснила технолог Мойсеяк.

Специалист объяснила, что содержание ксантогумола в пиве настолько мало, что не оказывает какого-либо эффекта. Клинических испытаний, оценивающих противораковый эффект пива с дополнительным ксантогумолом, на людях пока не проводилось.

Эксперт отметила, что в большом количестве пиво вредно для здоровья любого человека. Поэтому такой напиток можно позволять себе не часто, отдавая предпочтение темным и нефильтрованным сортам.

Ранее физики объяснили, почему бутылка пива «хлопает» при открытии.

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