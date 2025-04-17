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Найден новый метод борьбы с ранним раком печени

BBA: отключение белка DPP9 может предотвратить ранний рак печени
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Института Столетия в Австралии установили, что «отключение» белка DPP9 в клетках печени может предотвратить раннее появление раковых опухолей. Результаты исследования опубликованы в  журнале Biochimica et Biophysica Acta (BBA).

В Австралии рак печени ежегодно диагностируют более чем у трех тысяч человек. На долю этого заболевания также приходится 7,8% всех летальных исходов от рака.

Чтобы выявить новые способы борьбы с этим заболеванием, ученые сосредоточились на роли белка дипептидилпептидазы 9 (DPP9) в организме молодых мышей. У млекопитающих (в том числе человека) этот белок участвует в регуляции воспаления, метаболизма и выживания клеток.

В ходе эксперимента ученые ограничили активность DPP9 у одной группы грызунов с раком печени, а затем сравнили состояние их здоровья с контрольной группой. В результате оказалось, что отключение гена привело к снижению уровня сахара в крови и риска ожирения, а также количества опухолевых очагов в печени.

«Удаление DPP9 из клеток печени запускает внутреннюю реакцию восстановления, повышает устойчивость организма и снижает риск рака», — пояснили исследователи. 

Ученые отметили, что новые данные открывают путь к разработке новых, более безопасных подходов к лечению рака печени. По их словам, управление белком DPP9 в некоторых случаях может помочь избежать использования химиотерапии. Этот вид медикаментозного лечения эффективен, однако при его использовании высок риск возникновения тяжелых побочных реакций.

Ранее в России был создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире.

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