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Немецкие ученые указали на шесть главных признаков рака

Frankfurter Rundschau: на рак чаще всего указывают шесть признаков
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ночная потливость, резкая потеря веса, хронические боли, длительное повышение температуры, уплотнения в теле и постоянная усталость могут указывать на раннее развитие онкологических заболеваний, предупреждают немецкие медики. Об этом сообщает издание Frankfurter Rundschau.

По словам врачей, ночная потливость без очевидных причин характерна для лимфом и лейкозов, а значительная потеря массы тела без изменений в питании и активности может сигнализировать о многих злокачественных процессах. Хронические боли без травм, субфебрильная температура, не спадающая неделями, а также уплотнения и отеки в разных частях тела также требуют особого внимания. Еще один тревожный признак, указывающий на рак, — усталость, не проходящая даже после отдыха.

Эксперты отмечают, что наличие одного или даже нескольких из этих признаков не всегда свидетельствует об онкологических заболеваниях, но служит поводом для обращения к врачу. Специалисты подчеркивают, что ранняя диагностика критически важна: при выявлении рака на начальных стадиях вероятность успешного лечения достигает 90%.

Ранее был развеян миф о противораковом компоненте пива.

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