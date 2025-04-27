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Найден способ предсказать развитие деменции по глазам

Nature: истончение сетчатки глаза может указывать на деменцию
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Истончение светочувствительной ткани в задней части глаза (сетчатки) может указывать на повышенный риск развития деменции у людей старше 40 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Научная работа была основана на Многодисциплинарном исследовании здоровья и развития жителей города Данидина, которое длилось 45 лет. В нем приняли участие 900 новозеландцев. Средний возраст добровольцев составил 45 лет.

На первом этапе ученые сделали снимки сетчатки всех добровольцев. Затем данные сопоставили с результатами когнитивных тестов, предназначенных для прогнозирования риска развития деменции. Наблюдения проводились с момента рождения участников и затем регулярно — в возрасте трех, пяти, семи, девяти, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32, 38 и 45 лет.

Выяснилось, что у людей с аномально тонкой сетчаткой и патологиями кровеносных сосудов глаз чаще фиксировались признаки снижения когнитивных функций в возрасте 45 лет. По словам специалистов, такие изменения могут свидетельствовать о нарушении кровообращения в организме в целом, что также повышает риск инфаркта и инсульта.

По мнению ученых, визуализация глаз может стать простым и недорогим методом оценки раннего риска деменции. Однако исследователи подчеркнули, что такой тест может лишь указать на потенциальную угрозу, но не установить окончательный диагноз.

Ранее был назван фактор, который снижает риск развития деменции на 15%.

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