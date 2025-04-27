Три минуты физической активности снижают риск болезней сердца

Всего три минуты умеренной физической активности в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и летального исхода от них у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Сиднея. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

Ранее исследования показали, что даже при отсутствии тренировок люди могут улучшить здоровье, если будут регулярно выполнять «сложные» повседневные действия. К ним относятся уборка, поход в магазин или работа в саду. Ученые называют их «случайной» физической активностью.

В ходе новой работы исследователи проанализировали данные более 24 тысяч человек в возрасте около 62 лет. Информацию о добровольцах предоставил Биобанк Великобритании – крупное хранилище человеческих биологических образцов.

Все участники исследования охарактеризовали свой уровень активности как невысокий. Чтобы подтвердить действительный уровень подвижности, добровольцы в течение семи дней носили на запястьях акселерометры (приборы для отслеживания движения).

Оказалось, что у тех, кто хотя бы три минуты в день уделял умеренной активности, риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний заметно снижался. Кроме того, здоровье улучшалось с увеличением как длительности, так и интенсивности таких повседневных нагрузок. Также выяснилось, что женщины чаще, чем мужчины, вовлекались в случайную физическую активность.

Ученые призывают не недооценивать значимость бытовой активности: готовка, уборка, работа в саду и другие повседневные действия могут сыграть ключевую роль в профилактике сердечных заболеваний с возрастом.

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