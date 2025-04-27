Ученые раскрыли тайну развития редкой формы детского паралича

Немецкие ученые из Боннского университета и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний раскрыли механизм развития спастической параплегии 15 типа — редкого наследственного заболевания, приводящего к прогрессирующему параличу у детей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Experimental Medicine (JEM).

Команда обнаружила, что ключевую роль в появлении заболевания играет чрезмерная реакция иммунной системы, приводящая к повреждению нейронов.

Ученые использовали генетически модифицированных мышей с дефектом гена SPG15. Применив передовые методы визуализации, они смогли отследить взаимодействие между различными типами иммунных клеток на уровне отдельных клеток.

«Мы выяснили, что микроглия — иммунные клетки мозга — претерпевает драматические изменения еще до начала разрушения нейронов», — объяснила профессор Эльвира Масс.

Эти клетки начинают выделять сигнальные молекулы, привлекающие цитотоксические Т-клетки из костного мозга, что запускает каскад воспалительных процессов.

По словам исследователей, иммуносупрессивные препараты могут потенциально замедлить прогрессирование болезни, если применять их на ранних стадиях.

Полученные данные особенно ценны, так как аналогичные механизмы могут участвовать в развитии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Ранее в Японии вылечили парализованного пациента с помощью стволовых клеток.